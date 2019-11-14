В школе Хабаровска умер 11-летний ребенок
В хабаровской школе сегодня утром умер 11-летний мальчик. Он скончался в медицинском кабинете.
По предварительным данным, ученик утром пришел в школу, еще до начала занятий почувствовал себя плохо и потерял сознание. Прибывшие врачи скорой помощи попытались спасти мальчика, но им это не удалось.
В настоящий момент на месте работают следователи, они допрашивают свидетелей и преподавателей и изымают необходимую документацию.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), пишет «Российская газета».
В Йошкар-Оле на уроке физкультуры скончался восьмилетний мальчик. Инцидент произошел на глазах учителя и одноклассников.
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