Студент умер после удаления зуба в частной московской клинике

В Москве после посещения частной стоматологической клиники скончался 17-летний студент. Проверкой медцентра занимаются Росздравнадзор и Следственный комитет.

Инцидент произошел в сентября 2019 года. Студент из Тывы обратился в клинику «Все свои» с острой зубной болью.

Врач удалил зуб, спустя время вскрыл швы и назначил лечение. Неожиданно у подростка началось сильное кровотечение.

Его доставили в больницу и ввели в состояние медикаментозного сна. Реанимировать пациента не смогли, спустя месяц после удаления зуба он скончался, пишет РЕН-ТВ.

Ранее в Ростове из-за ошибки врачей 11-летнему ребенку ампутировали руку.