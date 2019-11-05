Студент умер после удаления зуба в частной московской клинике
В Москве после посещения частной стоматологической клиники скончался 17-летний студент. Проверкой медцентра занимаются Росздравнадзор и Следственный комитет.
Инцидент произошел в сентября 2019 года. Студент из Тывы обратился в клинику «Все свои» с острой зубной болью.
Врач удалил зуб, спустя время вскрыл швы и назначил лечение. Неожиданно у подростка началось сильное кровотечение.
Его доставили в больницу и ввели в состояние медикаментозного сна. Реанимировать пациента не смогли, спустя месяц после удаления зуба он скончался, пишет РЕН-ТВ.
Ранее в Ростове из-за ошибки врачей 11-летнему ребенку ампутировали руку.
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