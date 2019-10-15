Студент крымского вуза подрался с преподавателями

Студент крымского вуза подрался с преподавателями

kerch.com.ru

В Керченском государственном морском технологическом университете (КГМТУ) студент подрался с преподавателями. После чего участники конфликта написали друг на друга заявления в полицию.

Обстоятельства происшествия выясняются. Но участник потасовки студент Артем Беркус рассказал об этом на своей странице во «Вконтакте, пишет «ТАСС».

По его словам, все началось с проблем в расписании для студентов морского факультета, в котором Беркус нашел явные ошибки. Студент обратился в деканат, но там его претензии не стали слушать и попросили зайти позже. Но молодой человек продолжал настаивать на своем, и тогда его уже постарались силой выставить за дверь. Общими усилиями педагогический состав взял вверх над студентом.

Ранее в тюменской школе учитель ОБЖ уволен после того, как обматерил учащихся 9 класса и раздал им оплеухи. Школьники признались, что сами довели педагога до нервного срыва.

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