Строительство «Северного потока-2» опять откладывается

Швейцарская компания Allseas, которая занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», вывела все свои суда из Балтийского моря.

Группа судов, задействованная в строительстве, будет «расформирована». В компании отказались комментировать, на какое время будет отложен проект, пишет «Вести.Ru».

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает введение ограничений против трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

Ранее сообщалось, что компания Allseas, базирующаяся в Швейцарии, которая занимается укладкой труб для трубопровода «Северный поток-2» заявила о приостановке работ.

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