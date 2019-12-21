Швейцария остановила работу на «Северном потоке-2» из-за США
Компания Allseas, базирующаяся в Швейцарии, которая занимается укладкой труб для трубопровода «Северный поток-2» заявила о приостановке работ. Об этом гооврится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
«В ожидании принятия закона об оборонном бюджете Allseas приостанавливает свою деятельность на "Северном потоке - 2"», — цитирует заявление ТАСС.
Ранее стало известно, что сроки запуска «Северного потока-2» перенесли на полгода — его запустят в середине 2020 года, т.к. сейчас газопровод готов лишь на 80%.
США, в свою очередь, заявили о намерении санкциями задержать запуск более, чем на год.
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