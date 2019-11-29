За жалобой на «Северный поток – 2» может стоять Вашингтон

В Датский Апелляционный совет по вопросам энергетики поступила апелляция на разрешение Дании проложить газопровод «Северный поток — 2» к юго-востоку от острова Борнхольм. Эксперты считают, что за этим могут стоять Польша или США.

«Одна жалоба в отношении проекта Nord Stream 2 была подана в рамках сроков для подачи апелляций», — рассказала представитель совета Эллен Эвиг Ёргенсен.

Она подчеркнула, что, как правило, жалоба не приостанавливает решение по делу, однако называть тех, кто его направил, Ёргенсен не стала.

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, в свою очередь, заявил, что помешать реализации проекта «Северный поток – 2», помимо Украины, могли бы Соединенные Штаты или Польша.

Причем, по словам эксперта, даже если жалобу действительно подала Варшава, и ранее пытавшаяся оспорить все положительные решения стран, на территории которых прокладываются трубопроводы, она может действовать не самостоятельно.

«В реальности Польша даже не столько против [строительства «Северного потока – 2»], сколько является инструментом давления со стороны Соединенных Штатов, которые третьими руками пытаются этот проект остановить», – приводит предположение Юшкова «ПолитЭксперт».

Ранее стало известно, что сроки запуска «Северного потока-2» перенесли на полгода — его запустят в середине 2020 года, т.к. сейчас газопровод готов лишь на 80%. США, в свою очередь, заявили о намерении санкциями задержать запуск более, чем на год.

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