У США есть планы задержать запуск «Северного потока-2» на год

Американский сенатор от Республиканской партии Тед Круз заявил, что с помощью санкций в отношении компаний, участвующих в проекте «Северный поток-2», можно остановить введение трубопровода в эксплуатацию. Задержка составит более чем на год.

Он предложил два варианта введения ограничительных мер. Первый предусматривает принятие Конгрессом законопроекта о санкциях. Второй разрешает администрации использовать полномочия для введения ограничений, указанных в законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Круз отметил, что «в худшем случае» российский газовый проект задержат на год. «При лучшем раскладе» создание трубопровода будет полностью остановлено, пишет ТАСС.

Напомним, «Северный поток-2» - это газопровод от России до Германии. К сегодняшнему дню он построен более чем на 80%. Завершение работ запланировано на конец 2019 года.

Ранее Германия приняла законопроект о смягчении требований к «Северному потоку-2». Он выводит его из-под обновленной газовой директивы Евросоюза.

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