В страшном ДТП в Подмосковье погибли дети и взрослые

На Рижском шоссе в Подмосковье столкнулись грузовик, микроавтобус и легковой автомобиль. В результате аварии погибли пять человек — трое взрослых и двое детей.

Еще восемь человек получили травмы разной степени тяжести, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе управления МВД по области.

По имеющейся информации, фура столкнулась с джипом, который от удара выбросило на встречную полосу, по которой двигался микроавтобус. На место прибыли сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа и медики, однако спасти пятерых человек не удалось.

Ранее на МКАДе взорвалась Tesla.