В страшном ДТП в Подмосковье погибли дети и взрослые
На Рижском шоссе в Подмосковье столкнулись грузовик, микроавтобус и легковой автомобиль. В результате аварии погибли пять человек — трое взрослых и двое детей.
Еще восемь человек получили травмы разной степени тяжести, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе управления МВД по области.
По имеющейся информации, фура столкнулась с джипом, который от удара выбросило на встречную полосу, по которой двигался микроавтобус. На место прибыли сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа и медики, однако спасти пятерых человек не удалось.
Ранее на МКАДе взорвалась Tesla.
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