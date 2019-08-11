На МКАДе взорвалась Tesla

10 августа на МКАДе автомобиль Tesla столкнулся с эвакуатором, загорелся и взорвался. В результате происшествия пострадали три человека.

По информации РЕН ТВ, машина двигалась на автопилоте и не распознала стоящую впереди газель, которая ждала эвакуатор после поломки. Водитель, положившись на автопилот, не следил за дорогой. После столкновения Tesla влетела в эвакуатор, загорелась и взорвалась.

В салоне в этот момент находился генеральный директор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков и двое его детей, пишет Газета.ру. Всем троим понадобилась госпитализация. Врачи оценивают состояние Алексея как тяжелое, он находится в реанимации. У детей диагностировали черепно-мозговые травмы, ушибы грудной клетки и различные мелкие раны.

В тот же день на 74-м километре МКАДа столкнулись пять автомобилей.