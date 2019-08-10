Пять машин столкнулись на МКАД
Утром 10 августа пять автомобилей столкнулись на 74-м километре Московской кольцевой автодороги. Из-за этого движение на этом участке МКАД было временно затрудненно.
«На 74-м км внутренней стороны МКАД произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Движение на данном участке затруднено. На месте работают оперативные службы города», — сообщает столичный департамент транспорта в Twitter.
По данным ТАСС, в аварии пострадали, как минимум, три человека.
Уточняются все обстоятельства случившегося.
Накануне водитель автобуса, слетевшего в обрыв 7 августа, был заключен под стражу.
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