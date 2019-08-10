Пять машин столкнулись на МКАД

Пять машин столкнулись на МКАД

Фото: 1Gai

Утром 10 августа пять автомобилей столкнулись на 74-м километре Московской кольцевой автодороги. Из-за этого движение на этом участке МКАД было временно затрудненно.

«На 74-м км внутренней стороны МКАД произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Движение на данном участке затруднено. На месте работают оперативные службы города», — сообщает столичный департамент транспорта в Twitter.

По данным ТАСС, в аварии пострадали, как минимум, три человека.

Уточняются все обстоятельства случившегося.

Накануне водитель автобуса, слетевшего в обрыв 7 августа, был заключен под стражу.

Новости по теме
Теги:
Места: Москва
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!