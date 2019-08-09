Арестован водитель слетевшего с обрыва автобуса
Решением Приморского суда Новороссийска водитель автобуса, слетевшего в обрыв 7 августа, заключен под стражу. Напомним, в результате аварии погибла женщина и двое детей.
По данным следствия, 41-летний Роман Поляков вез пассажиров из Новороссийска в Анапу на рейсовом автобусе «Эллада». Проходя опасную зону на дорожном полотне он набрал слишком высокую скорость и не пропустил водителя Volkswagen Touareg, имевшего преимущество. В итоге при обратном перестроении внедорожник зацепил автобус и они оба слетели в 10-метровый обрыв.
Всего, по предварительным данным, в аварии пострадали 44 человека, пишет «Интерфакс».
Ранее из-за сонного водителя в Ставрополье погибли пять человек.
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