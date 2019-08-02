Пятеро погибли и 19 ранены из-за сонного водителя в Ставрополье

В ночь на 2 августа в Ставрополье столкнулись пассажирский автобус и грузовик. В результате погибли пять человек, 19 пострадали.

Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Авария случилась около 2:30 на трассе Астрахань – Элиста – Ставрополь. По неизвестным причинам автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, рассказывает ТАСС.

После ДТП за помощью к медикам обратились 19 человек, 15 госпитализировали. По словам губернатора, состояние пятерых крайне тяжелое. В аварии скончались 5 человек.

Незадолго до ДТП автобус остановили на посту ДПС в рамках акции «Сон за рулем». С водителем провели беседу, но от сна он отказался.

Ранее сообщалось, что в России запустят сервис для оформления ДТП за 15 минут.