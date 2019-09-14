В аварии с автобусом под Ярославлем погибли девять человек

В Ярославской области автобус столкнулся с фурой лоб в лоб. В результате аварии погибли девять человек, более двадцати человек получили травмы разной тяжести.

По предварительной информации, виновником ДТП мог стать водитель грузовика, выехавший на встречную полосу, передает РИА «Новости».

Всего в автобусе находились тридцать человек.

Личности погибших и пострадавших пока не установлены. Сейчас на месте работают следователи.

Накануне в аварию в подмосковной Барвихе попал известный российский художник Никас Сафронов.