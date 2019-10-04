Еще две страны отменили визы для россиян

В октябре Россия установит взаимный безвизовый режим с африканской Ботсваной и небольшим островным государством в Карибском море Антигуа и Барбудой.

Соглашение между Россией и Антигуа и Барбудой вступит в силу 22 октября. Россияне смогут въезжать сюда без виз, следовать транзитом через эту страну или находиться на ее территории до 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 дней, считая с даты первого въезда.

Безвизовый режим с Ботсваной вступит в силу 8 октября - здесь россияне смогут находиться до 30 дней, но в сумме — до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, сообщает российский МИД.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев текущего года российские оздоровительные курорты посетили почти полмиллиона иностранцев.