Еще две страны отменили визы для россиян
В октябре Россия установит взаимный безвизовый режим с африканской Ботсваной и небольшим островным государством в Карибском море Антигуа и Барбудой.
Соглашение между Россией и Антигуа и Барбудой вступит в силу 22 октября. Россияне смогут въезжать сюда без виз, следовать транзитом через эту страну или находиться на ее территории до 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 дней, считая с даты первого въезда.
Безвизовый режим с Ботсваной вступит в силу 8 октября - здесь россияне смогут находиться до 30 дней, но в сумме — до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, сообщает российский МИД.
Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев текущего года российские оздоровительные курорты посетили почти полмиллиона иностранцев.
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