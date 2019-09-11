Российские курорты все больше манят иностранцев

Почти полмиллиона иностранцев посетили российские оздоровительные курорты в первые шесть месяцев 2019 года.



В Ростуризме рассказали, что в 2016 году лечение на российских оздоровительных курортах получили 35 тысяч иностранных граждан. В 2017 году этот показатель составил 120 тысяч человек, в 2018 году приехало 300 тысяч иностранных туристов. А за первые полгода 2019 медицинскими туристами стали 530 тысяч иностранцев.

На лечение в Россию едут, как правило, из СНГ и Китая.

Однако интерес проявляют и жители Дании, Швеции, Финляндии, Германии и Израиля. Приезжают пациенты даже из Японии, Вьетнама, пишет «ТАСС».

Ранее стало известно, что Бангкок остается самым востребованным направлением для туристов на протяжении четырех лет.

Следующие по популярности города находятся в Европе. Париж и Лондон, вместе взятые, приняли около 19 млн путешествующих