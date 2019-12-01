Страховку для вкладчиков увеличат до 10 млн рублей

Правительство поддержало законопроект об увеличении страховки с 1,4 млн до 10 млн рублей для вкладчиков, получивших крупные средства при определенных обстоятельствах, но не успевших оперативно снять их до отзыва лицензии банка.

Перед принятием закона власти рекомендовали просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов.

Кроме этого в правительстве обратили внимание на возможное увеличение размера ставки страховых взносов, уплачиваемых участниками системы страхования вкладов.

Для получения повышенной выплаты источник происхождения средств придется подтверждать документально. Предполагается, что это позволит повысить уровень доверия к банковской системе в целом, сообщает «Интерфакс».

Ранее россияне сочли справедливой страховку по случаю смерти размером 5,8 млн рублей. Причем мужчины считают свою жизнь дороже, чем женщины.

Читайте нас в мобильном приложении