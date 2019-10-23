Россияне оценили свою жизнь в 5,8 млн рублей за душу

Граждане России считают справедливой страховку по случаю смерти размером 5,8 млн рублей. Причем мужчины считают свою жизнь дороже, чем женщины.

Есть и ещё одна любопытная тенденция - чем возрастнее был респондент, тем в меньшую сумму он оценивал свою жизнь.Самое высокое представление о «стоимости жизни» в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке, пишут «Известия».

Однако эксперты считают, что граждане завысили сумму компенсации. Ведь их желания очень дорого обойдутся федеральному бюджету.

Как оказалось, россияне не очень понимают смысл страховки. Страховые компании, получающие многомиллиардные прибыли, не могут также толком объяснить своим клиентам, куда и зачем уходят их деньги.