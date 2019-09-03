Страховая компания выплатила жертвам ЧС в Тулуне 35 млн рублей

Компания «Сбербанк страхование» урегулировала около 90% обращений от пострадавших в результате наводнений в Иркутской области.

«На сегодняшний день мы выплатили пострадавшим от наводнения в Иркутской области свыше 35 млн руб. страхового возмещения и завершили урегулирование почти 90% обращений, по которым в компанию предоставлены необходимые для выплат документы»,— сообщил «Интерфаксу» руководитель компании Дмитрий Попов.

По его словам, обращения от жителей региона все еще продолжают поступать, ввиду того, что оказавшись в сложной ситуации люди забывают, что их имущество застраховано.

Наводнение в Иркутской области произошло в начале июля. Спустя месяц регион снова затопило. За это время в области было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали более 45 тысяч человек, 25 человек погибли.

Ранее начальницу пресс-службы губернатора Иркутской области уволили из-за того, что она назвала пострадавших людей «бичевней», которые одеты так, будто «имеют два класса образования».