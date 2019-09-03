Обозвавшую пострадавших от ЧС в Тулуне чиновницу уволили

Начальницу пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич отстранили от работы после оскорбительного высказывания о пострадавших при ЧС людях.

Ранее в социальных сетях появилась запись, на которой женщина называет людей «бичевней», которые одеты так, будто «имеют два класса образования».

Глава пресс-службы назвала запись сфальсифицированной. Глава государства заявил, что подобные заявления недопустимы.

«Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает. Надеюсь, губернатор примет соответствующее решение», — приводит слова Путина РИА «Новости».

После этого губернатор распорядился об увольнении Алашкевич.

Руководитель России прибыл в Иркутскую область утром 2 сентября, чтобы ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков. Это уже третий визит российского лидера за два месяца в Тулун. На этот раз Путин пообещал поддержать бизнес и экономику постардавшего региона.

Наводнение в Иркутской области произошло в начале июля. Спустя месяц регион снова затопило. За это время в области было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали более 45 тысяч человек, 25 человек погибли.