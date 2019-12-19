В столице неизвестные в упор расстреляли спортсмена

На юго-востоке Москвы неизвестные в упор расстреляли 29-летнего Рената Сайбулаева. В момент нападения молодой человек выходил из спортклуба на улицу.

По информации телеграм-канала 112, к нему подбежали несколько вооруженных людей в масках. Один из них прямо при свидетеле четыре раза выстрелил в мужчину из пистолета. Ренат Сайбулаев успел забежать обратно в клуб, и сразу потерял сознание.

Сейчас врачи скорой помощи пытаются его реанимировать. У мужчины огнестрельное ранение ноги и таза.

Правоохранительные органы разыскивают нападавших.

Ранее на юго-западе столицы вооруженные неизвестные напали на такси. В машине находилась 59-летняя пассажирка, злоумышленники выхватили у нее сумку, в которой было 400 тысяч рублей, и скрылись.

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