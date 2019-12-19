В столице неизвестные в упор расстреляли спортсмена
На юго-востоке Москвы неизвестные в упор расстреляли 29-летнего Рената Сайбулаева. В момент нападения молодой человек выходил из спортклуба на улицу.
По информации телеграм-канала 112, к нему подбежали несколько вооруженных людей в масках. Один из них прямо при свидетеле четыре раза выстрелил в мужчину из пистолета. Ренат Сайбулаев успел забежать обратно в клуб, и сразу потерял сознание.
Сейчас врачи скорой помощи пытаются его реанимировать. У мужчины огнестрельное ранение ноги и таза.
Правоохранительные органы разыскивают нападавших.
Ранее на юго-западе столицы вооруженные неизвестные напали на такси. В машине находилась 59-летняя пассажирка, злоумышленники выхватили у нее сумку, в которой было 400 тысяч рублей, и скрылись.
Сравни удобство чтения
статьи на новой версии
статьи на новой версии
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!