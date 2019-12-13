В Москве произошло разбойное нападение на такси

Разбойное нападение на такси со стрельбой из оружия произошло на юго-западе Москвы.

Сообщение о разбое в районе Зюзино на Чонгарском бульваре поступило в полицию в четверг вечером.

По предварительным данным, происшествие произошло около девяти часов вечера. Сообщается, что к такси, которое остановилось на светофоре, подъехал автомобиль, из него вышли три человека в масках и произвели несколько выстрелов из оружия по стеклам машины. В такси находилась 59-летняя пассажирка, злоумышленники выхватили у нее сумку, которой было 400 тысяч рублей и скрылись.

По данному факту проводится проверка, полиция устанавливает обстоятельства дела, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что у мужчины в центре Москвы неизвестные отобрали сумку, в которой находилось $100 тыс. Нападение произошло у офиса банка «Открытие».

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