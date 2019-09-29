В столице начался митинг в поддержку фигурантов «московского дела»

В центре столицы начинается согласованный с властями митинг «Отпускай». По данным «Белого счетчика» к 15.00 на проспекте Сахарова уже собрались 9 тысяч человек.

Заявленное число участников — 20 тысяч человек.

Основным требованием митингующих озвучено прекращение уголовного преследования фигурантов «московского дела».

Однако, как сообщает в эфире радиостанция «Серебряный дождь», у собравшихся также есть плакаты в поддержку сестер Хачатурян и фигурантов дела «Нового величия», а также против коррупции, политических репрессий и полицейского произвола.

Движение на проспекте Сахарова перекрыто. Со стороны Каланчевской улицы, в створе проспекта, установлены многочисленные рамки металлоискателей.

Полицейские досматривают всех проходящих на акцию.

На соседнем переулке припаркованы автозаки и грузовики с ОМОНом.

Ранее следователь по делу актера Павла Устинова, которого сначала отправили за решетку на 3,5 года за нападение на омоновца во время митинга, а затем отпустили под подписку о невыезде, решил покинуть свой пост.