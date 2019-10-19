В столичных СИЗО запустят пакет каналов ФСИН ТВ
В московском СИЗО «Водник» появилась специальная система телевидения для заключенных ФСИН ТВ. В дальнейшем такую систему установят во всех изоляторах столицы.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правозащитника Ивана Мельникова, находящиеся в СИЗО смогут не только смотреть пакет каналов, но также заказывать за деньги фильм из предлагаемого списка, который включает в себя 50 картин. Стоимость одного фильма составляет 199 рублей.
Мельников также отметил, что через бегущую строку на ФСИН ТВ администрация СИЗО может доводить до заключенных различную информацию.
Ранее фигуранта дела «Нового величия» Руслана Костыленкова, который два дня назад вскрыл вены в зале суда, выписали из больницы и вернули в СИЗО.
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