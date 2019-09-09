В столичном Шереметьево не загорелся Boeing

8 сентября СМИ сообщили о возгорании двигателя самолета Boeing прямо перед взлетом в столичном аэропорту «Шереметьево» . 9 сентября авиакомпания «Россия» эту информацию опровергла.

По данным перевозчика, сведения о вспыхнувшем двигателе Boeing ошибочны. На самом деле, во время запуска второго двигателя произошел выброс продуктов сгорания авиационного топлива. При происшествии никто не пострадал.

Сейчас технические службы выясняют причины случившегося.

Рейс следовал из Москвы во Владивосток. Через четыре часа после происшествия пассажиров все же отправили резервным самолетом, сообщает «Москва 24».

Напомним, 15 августа из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Симферополь вылетел самолет Airbus A321. Сразу после взлета он столкнулся со стаей птиц, которые вывели из строя два двигателя. Самолет был вынужден приземлиться – борт посадили на кукурузное поле.