Три самолета экстренно сели в аэропорту Волгограда

За последние сутки в аэропорт Волгограда экстренно приземлились три самолета. Один накануне вечером, еще два — 31 августа.

Первый экстренно севший рейс следовал из Краснодара в Симферополь. Пилоты приняли решение о посадке в Волгограде из-за плохого самочувствия 35-летней пассажирки.

Второй самолет направлялся из Грозного в Москву. Ночью он запросил разрешения на экстренную посадку из-за падения жидкости гидросистемы.

В летевшем из Баку в Москву самолете стало плохо 62-летнему пассажиру. Лайнер также приземлился в аэропорту Волгограда, передаёт «Интерфакс».

Сейчас здоровью пассажиров всех трех рейсов ничего не угрожает.

15 августа из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Симферополь вылетел самолет Airbus A321. Сразу после взлета он столкнулся со стаей птиц, которые вывели из строя два двигателя. Самолет был вынужден приземлиться – борт посадили на кукурузное поле. Позднее выяснилось, что в непосредственной близости от аэропорта располагается свалка, которая и привлекает птиц.

После этого случая, который россияне окрестили «чудом на кукурузном поле», подмосковный аэропорт «Жуковский» совместно с оператором взлетно-посадочной полосы Летно-исследовательским институтом имени М.М. Громова приступил к реализации дополнительных мер по повышению орнитологической безопасности.