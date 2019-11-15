Стоимость шипованных шин хотят увеличить

В России могут повысить цены на шипованную автомобильную резину в качестве компенсации за вред, который причиняют шипы дорогам в зимний период.

С такой инициативой выступил член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, вместо того чтобы вводить ограничение скорости до 80 км/ч на всех дорогах зимой. Он уточнил, что в южных регионах люди будут недовольны ограничением скорости и штрафами за шипы, поскольку там практически нет минусовых температур, пишет «Российская газета».

Ранее в «Автодоре» предложили сократить срок использования шипованных шин до 188 дней в году и штрафовать за несоблюдение данного условия. По нынешним стандартам, ездить на «шипах» можно 273 дня - с сентября по май.

Читайте нас в мобильном приложении