Из-за порчи дорог в РФ урежут срок эксплуатации шипованных шин

В «Автодоре» предложили сократить срок использования шипованных шин до 188 дней в году и штрафовать за несоблюдение данного условия. По нынешним стандартам, ездить на «шипах» можно 273 дня - с сентября по май.

Предложение уменьшить срок эксплуатации шипованной резины разработано после проведенного специалистами исследования. Оно показало, что 90% ущерба дороги получают в зимнее время года. Больше всего страдает дорожное полотно, где разрешена скорость не выше 70 км/ч.

Для уменьшения износа дорог в Центральном регионе предложено ввести новый срок эксплуатации. Другие регионы смогут установить свои нормы в зависимости от климата, пишет RT.

«Автодор» также предлагает на все дороги зимой установить предельную скорость на уровне 70-80 км/ч.

Ранее в России отменили обязательное использование знака «Шипы» на автомобилях.

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