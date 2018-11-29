Российским водителям разрешили ездить без «Шипов»

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал документ о внесении изменений в правила дорожного движения. Постановление разрешает водителям эксплуатировать автомобиль без знака «Шипы».

В пояснительной записке к документу говорится, что динамические характеристики автомобиля определяются не наличием шипованной резины, а современными системами торможения, конструкцией машины, степенью загруженности. В связи с этим установка знака выглядит неактуально.

Документ также приравнивает лиц в инвалидных колясках, приводимых в движение двигателем, к пешеходам. Для инвалидов также установили новые возможности для парковки.

Теперь знаки «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и «Стоянка запрещена по четным числам месяца» не действуют для всех категорий инвалидов, пишет ТАСС. Раньше знаки не распространялись на инвалидов I и II группы.

Напомним, за отсутствие знака «Ш» на автомобиле с шипованной резиной прежде водителя наказывали штрафом в размере 500 рублей.