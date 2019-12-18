Стоимость ОСАГО может увеличиться в 2020 году

Тарифы ОСАГО могут вырасти в 2020 году, если убыточность страховщиков в этом сегменте продолжит расти, следует из обзора Национального рейтингового агентства.

Как говорится в документе, тарифная реформа привела к усилению конкуренции, демпинга и, как следствие, уходу с рынка мелких компаний и росту концентрации.

В следующем году возможна корректировка тарифов в сторону увеличения при сохранении тенденции роста убыточности, - говорится в обзоре, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) может быть увеличена на 30%.

В октябре Госдума отложила рассмотрение законопроекта, который направлен на либерализацию ОСАГО, из-за опасений роста тарифов.

Как рассказали в пресс-службе «Российского союза страховщиков», предполагается, что тарифный коридор расширят на 30 % вверх и вниз. При этом коэффициент мощности двигателя автомобиля исключат, но на стоимость ОСАГО будет влиять также коэффициент за грубые нарушения ПДД.

Наиболее сильно изменения коснутся жителей регионов-миллионников, в которых установлен высокий территориальный коэффициент, пишет «РИА Новости».

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