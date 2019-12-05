Стоимость ОСАГО может быть увеличена на треть

Стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) может быть увеличена на 30%.

В октябре Госдума отложила рассмотрение законопроекта, который направлен на либерализацию ОСАГО, из-за опасений роста тарифов.

Как рассказали в пресс-службе «Российского союза страховщиков», предполагается, что тарифный коридор расширят на 30 % вверх и вниз. При этом коэффициент мощности двигателя автомобиля исключат, но на стоимость ОСАГО будет влиять также коэффициент за грубые нарушения ПДД.

Наиболее сильно изменения коснутся жителей регионов-миллионников, в которых установлен высокий территориальный коэффициент, пишет «РИА Новости».

За езду без полиса ОСАГО штраф будет в семь раз больше. Автомобилистам теперь, по сути, придётся заплатить саму стоимость страховки.

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