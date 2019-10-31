За езду без ОСАГО возьмут в 7 раз больше
За езду без полиса ОСАГО штраф будет в семь раз больше. Автомобилистам теперь по сути придётся заплатить саму стоимость страховки.
Сейчас в Госдуме рассматриваются пути стимулирования нарушителей приобретать страховки, чтобы обеспечить возмещение ущерба пострадавшим в ДТП. И как раз одной из таких мер может стать повышение штрафа, пишут «Известия».
Депутатами предлагается уравнять штраф со средней стоимостью полиса, что семикратно увеличит его размер. Сами страховщики считают инициативу необходимой.
С 9 января в России вступило в силу указание Банка России о расширении базового коридора для тарифов ОСАГО на 20% вверх и вниз. Минимальная ставка теперь начинается от 2746 рублей, максимальная составляет 4942 рубля.
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