Вступили в силу новые правила расчета стоимости ОСАГО

С 9 января в России вступает в силу указание Банка России о расширении базового коридора для тарифов ОСАГО на 20% вверх и вниз. Минимальная ставка теперь начинается от 2746 рублей, максимальная составляет 4942 рубля.

Ранее для легковых автомобилей диапазон ставок варьировался от 3432 до 4118 рублей.

С 9 января всех водителей начнут делить на 58 категорий в зависимости от стажа и возраста. Прежде существовали четыре категории. Так, гражданам старше 59 лет со стажем от шести лет устанавливается скидка до 7%.

Меняется система предоставления скидок за безаварийную езду и надбавок за аварии. Соответствующий коэффициент станут присваивать 1 апреля, и в течение года этот показатель пересматриваться не будет.

Изменился тарифный коридор для такси – теперь он составляет 4110-7399 рублей вместо 5138-6166 рублей. Диапазон базовых тарифов для мотоциклов и автомобилей юридических лиц снизился на 10,9% и 5,7% соответственно, передает ТАСС. Для мотоциклов и мотороллеров он составляет 694-1047 рублей вместо 867-1579 рублей, для машин юрлиц - 2058-2911 рублей взамен 2573-3087 рублей.

Центробанк рассчитывал, что в результате введения новых тарифов цена полиса вырастет в пределах 1,5%. В Российском союзе автостраховщиков ожидают роста стоимости полисов до 5%.

Ранее предлагалось при расчете цены полюса ОСАГО исключить территориальный коэффициент и коэффициент мощности.