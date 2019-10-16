Стихийные бедствия в России обусловлены изменениями климата

Масштабы стихийных бедствий в России и их частота увеличиваются из-за негативных тенденций изменения окружающей среды.

Об этом говорится в «Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года», утвержденной указом президента РФ.

В документе отмечается, что одной из основных причин крупных техногенных аварий и пожаров все же остается человеческий фактор. Особенно это касается таких отраслей экономики как транспорт, энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство.

«Возрастающая зависимость людей от технологий и инноваций в ближайшем будущем может привести к каскадному развитию катастроф», - подчеркивается в стратегии.

Ранее тему изменений окружающей среды подняла и широко популяризировала 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг.

Школьница на саммите ООН жестко раскритиковала глав государств за бездействие. Девушка заявила, что из-за климатических угроз мир стоит на пороге вымирания, а любые высказывания политиков – это «сказки об экономическом росте».