Школьницу из Швеции Тунберг позвали выступить с трибуны Думы

16-летнюю шведскую эко-активистку Грету Тунберг, которая на прошлой неделе выступила на саммите ООН по климату, пригласили в Госдуму. Приглашение передали в посольство Швеции в России.

Инициатива пригласить школьницу из Швеции принадлежит депутату, первому зампреду комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василию Власову. Парламентарий выразил восхищение девушкой, борющейся за спасение Земли.

Власов отметил, что молодежь в России тоже обеспокоена проблемами экологии, а взрослые политики не всегда могут прийти к компромиссу по таким важным вопросам.

Депутат обратился к послу Швеции в России с просьбой оказать содействие в передаче приглашения Тунберг и переводе письма, пишет РИА Новости.

Напомним, школьница на саммите ООН обвинила мировых лидеров во лжи и «краже детства». Она заявила, что несмотря на то, что мир стоит на грани вымирания, политики думают только о деньгах и экономическом росте. У Тунберг диагностирован синдром Аспергера – болезнь, схожая с аутизмом.