Ставший «менее деспотичным» Узбекистан стал «страной года»

The Economist назвал Узбекистан «страной года». По наблюдению журнала, в республике ослаб деспотичный режим и «сажать людей за их мнение стали меньше».

Эксперты заявили, что три года назад Узбекистан представлял собой «закрытое общество», где царили «исключительная жестокость и некомпетентность». Ситуация изменилась с приходом к власти Шавката Мирзиеева – он либерализовал экономику, стало меньше давления на бизнес и коррупции, прекратился принудительный труд.

The Economist написал, что Узбекистану предстоит пройти еще долгий путь, но в 2019 году «ни одна другая страна не продвинулась так далеко».

Среди государств, претендующих на звание страны года, рассматривались также Новая Зеландия, Cеверная Македония и Судан. Год назад страной года была признана Армения.

Ранее сообщалось, что туристы из России стали чаще посещать Узбекистан.

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