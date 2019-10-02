Статус Донбасса обсудят после «нормандской четверки»

Новый украинский закон об особом статусе Донбасса будет обсуждаться парламентом после встречи «нормандской четверки».



По словам представителя правительства в Верховной раде Ирины Верещук, В настоящее время украинская сторона пока не ведёт никаких обсуждений закона об особом статусе Донбасса.



Ранее контактная группа по Донбассу на встрече в белорусской столице согласовала «формулу Штайнмайера». Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов, пишет «РИА Новости».

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контактная группа договорилась о разведении войск еще на двух участках в Донбассе.



Ранее сообщалось, что представители националистических организаций устроили митинг у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского. Их негодование спровоцировало подписания Киевом «формулы Штайнмайера».