Статус Донбасса обсудят после «нормандской четверки»

Статус Донбасса обсудят после «нормандской четверки»

tsn.ua

Новый украинский закон об особом статусе Донбасса будет обсуждаться парламентом после встречи «нормандской четверки».


По словам представителя правительства в Верховной раде Ирины Верещук, В настоящее время украинская сторона пока не ведёт никаких обсуждений закона об особом статусе Донбасса.


Ранее контактная группа по Донбассу на встрече в белорусской столице согласовала «формулу Штайнмайера». Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов, пишет «РИА Новости».

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контактная группа договорилась о разведении войск еще на двух участках в Донбассе.


Ранее сообщалось, что представители националистических организаций устроили митинг у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского. Их негодование спровоцировало подписания Киевом «формулы Штайнмайера».

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