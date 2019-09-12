Старые iPhone резко подешевели после выхода новых

Презентация новых моделей iPhone резко снизила цены на старые смартфоны. Особенно это коснулось iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогоднего iPhone XR.

Американская корпорация Apple снизила цены на прошлые смартфоны.

Сразу же после своей презентации цены упали на несколько десятков тысяч рублей.

Так в начале продаж в 2017 году 64 гб версии iPhone 8 и 8 Plus стоили 57 и 65 тысяч рублей соотвественно. Позднее цены на смартфон упали до 53 и 61 тысячи.

Теперь же iPhone 8 на 64 гигабайта стоит 40 тысяч рублей, а iPhone 8 Plus - за 45 тысяч.

Бюджетная модель iPhone XR упала в цене на 15 тысяч и теперь стоит 50 тысяч рублей, пишет «РИА Новости».

11 сентября были представлены новые модели айфона. Презентация прошла в Купертино.

Корпорация показала новые iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Стоимость смартфонов в России составит от 59 990 рублей за iPhone 11, от 89 990 pyблей за iPhone 11 Pro, от 99 990 за iPhone 11 Pro Max. Продукты будут в продаже с 20 сентября.