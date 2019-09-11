Apple представила три новых iPhone

Компания Apple представила 11 сентября новые модели айфона. Презентация прошла в Купертино.

Корпорация показала новые iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Новый iPhone 11 получил еще одну камеру - широкоугольную - с разрешением 12 мегапикселей.

Стоимость смартфонов в России составит от 59 990 рублей за iPhone 11, от 89 990 pyблей за iPhone 11 Pro, от 99 990 за iPhone 11 Pro Max. Продукты будут в продаже с 20 сентября, пишут Russia Today.

Еще до презентации стало известно о том, что у нового iPhone Pro будет усовершенствованная камера на задней панели, которая будет обладать третьим датчиком для съемки. Датчики будут снимать три изображения одновременно и использовать новое программное обеспечение искусственного интеллекта для автоматической коррекции комбинированной фотографии.