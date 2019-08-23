У iPhone будет три камеры

Весь мир уже давно привык к тому, что Apple часто балует высокотехнологичными новинками. Сейчас таким «подарком» станет iPhone Pro с тремя камерами.

У нового iPhone Pro будет усовершенствованная камера на задней панели, которая будет обладать третьим датчиком для съемки. Датчики будут снимать три изображения одновременно и использовать новое программное обеспечение искусственного интеллекта для автоматической коррекции комбинированной фотографии.

В сентябре планируется анонсировать три новых iPhone, сообщают РИА Новости.

Также сообщается, что iPhone, который придет на смену iPhone XR, будет оснащен второй задней камерой, что позволит улучшить портретный режим съемки и сохранить качество при увеличении.

Кроме того, Apple намерена выпустить новую версию iPad Pro с обновленными камерами, Apple Watch и модернизированный MacBook Pro. Выпуск новых продуктов, а также нового программного обеспечения приведут к росту прибыли компании в четвертом квартале, уверены в Apple.