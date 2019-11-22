Для старой мебели и ненужных вещей россиянам поставят мегабаки

В Подмосковье установят мегабаки для конкретных типов мусора - для бытовой техники, бумаги, стекла, батареек и даже старой мебели. Теперь в регионе будет не два контейнера для мусора, а более десяти.

Об этом рассказал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин. В мегабаки можно будет выбрасывать мусор, который нельзя выкидывать в синие и серые баки.

Мебель, смартфоны, бутылки, холодильники можно будет сдать в специальные контейнеры.

«И для жителей, и для организаций это бесплатно. Но организации на этом заработают», - сказал Хромушин.

Он напомнил, что в Московской области работают более 20 предприятий по переработке мусора. Некоторые делают из утилизированных зубных щеток зажимы для скрепления пакетов, другие из бывших лопат изготавливают корзинки для супермаркетов.

Пилотный проект стартует 1 декабря в Чехове и Рошале, 15 декабря – в Дмитрове, в конце месяца – в Балашихе, передает телеканал «360».

Хромушин отметил, что сейчас перерабатывается 20% твердых отходов. За счет мегабаков эту цифру рассчитывают увеличить вдвое.

Ранее сообщалось, что полигон «Царево» в Подмосковье рекультивируют к 2021 году. На его месте появится зеленый холм.

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