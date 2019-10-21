Стало известно о роли летчика Волошина и «фантоме» в деле MH17

Украинский летчик Владислав Волошин, которого обвиняли в крушении малайзийского Boeing, не мог быть причастным к смерти 298 человек. Борт сопровождал другой военный самолет. Об этом сказал независимый технический эксперт Юрий Антипов.

Он напомнил, что на вину Волошина указал сослуживец. Тот утверждал, что самолет пилота был оснащен ракетами «воздух-воздух». Однако, по мнению Антипова, Волошин был только свидетелем того, что произошло в небе над Донбассом.

«Хотя он не видел всю картину, а наблюдал только трагическую концовку. А сопровождал и отслеживал МН17 другой самолёт», - отметил эксперт.

Антипов убежден, что версия о причастности украинского летчика «притянута за уши». По его информации, за MH17 наблюдал другой самолет. Эксперт заявил, что знает, откуда этот «фантом» поднялся в воздух, но подробности раскрывать не стал, пишет «ПолитЭксперт».

Напомним, 29-летний Волошин покончил с собой в 2018 году. Его обвиняли в крушении самолета в 2014 году. Нидерланды ранее приняли решение изучить роль Украины в крушении лайнера.