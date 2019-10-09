Нидерланды решили изучить роль Украины в крушении MH17

При расследовании катастрофы с малайзийским «Боингом» будут выяснять роль Украины. Соответствующее решение принял парламент Нидерландов.

В начале октября депутат Крис Ван Дам указал на необходимость изучить вопрос, почему воздушное пространство над Украиной не было закрыто. Его идею единогласно поддержал парламент, передает «Интерфакс».

О предложении исследовать роль украинской стороны в трагедии стало известно 2 октября. Глава МИД Нидерландов Стеф Блок совмневался в выполнимости этой задачи, указывая на необходимость сотрудничества с Россией.

Напомним, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур самолет «Малайзийских авиалиний» сбили 17 июля 2014 года над Донбассом. Погибли 298 человек. Были названы имена подозреваемых в крушении лайнера: это три россиянина и один украинец. По версии следствия, они участвовали в перемещении комплекса «Бук», из которого сбили самолет.