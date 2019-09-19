Немецкий детектив готов раскрыть данные по МН17

Немецкий детектив Йозеф Реш готов раскрыть свои доказательства по делу о крушении рейса МН17, при выполнении международными и национальными следователями ряда выдвинутых им условий.

Он просит, чтобы стороны Совместной следственной группы и прокуратуры Нидерландов до 18 октября в письменном виде опубликовали заявление о том, что предоставленные детективом данные будут раскрыты при содействии международных СМИ, а также заинтересованных государств.

Если к этому времени стороны не проинформируют детектива о своем решении, то «вопрос будет закрыт». Кроме того, он откажется от дачи показаний даже в качестве свидетеля на процессе в Европейском суде по правам человека, передает РИА «Новости».

Ранее, пишет агенство, детектив Реш заявил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует.

Отметим, что он занимался расследованием этого дела с момента случившегося.

17 июля 2014 года над Донбассом был сбит самолет малайзийских авиалиний, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли 298 человек.

Следствие пришло к выводу, что в лайнер запустили ракету из комплекса «Бук». Были названы четверо подозреваемых: трое русских и один гражданин Украины.

ЕС призвал Россию признать себя виновной в атаке на Boeing MH17. Москва заявила, что следствие полностью игнорирует данные российской стороны, несмотря на желание РФ установить реальных, а не заранее назначенных виновников трагедии.