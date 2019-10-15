Стало известно о попытке США отобрать у России Севморпуть

США хотят сделать Северный морской путь общим, а не исключительно российским. Для этого американцы пытаются помешать России закончить строительство торгового маршрута, вывести Китай из проекта и принудить Москву отозвать военных из Арктики.

Об этом написало сербское издание «Печат». Журналист Зоран Милошевич указал, что в мае Вашингтон потребовал от Китая прекратить вложения в проект, а Россию обязать вывести войска из арктических регионов.

Милошевич напомнил о забытой американцами статье 234 Конвенции ООН по морскому праву, пишет РБК. Она гарантирует России право на Северное море, а Канаде — на проход к северо-западу от этого маршрута.

Напомним, Севморпуть – кратчайший маршрут от европейской части России до Дальнего Востока. С 1 января действовал запрет на проход зарубежных кораблей по нему. В марте правительство разработало правила прохода иностранных кораблей по СМП, согласно которым придется за 45 дней предупреждать Россию о планах и брать на борт российских лоцманов.

