Зарубежным судам временно разрешат проход по Севморпути
Правительство России временно разрешит иностранным судам проходить по Северному морскому пути, несмотря на запрет, который вступит в силу 1 января 2019 года. Об этом сообщил вице-премьер российского правительства Юрий Борисов.
«Северный морской путь — это чисто российские прибрежные воды, мы защищаем своих судовладельцев в этом плане», - сказал Борисов.
Он отметил, что власти не в силах перекрыть проход сразу. Борисов добавил, что правительство разрешит проходить по Севморпути иностранным судам, чтобы не сдерживать бизнес-процессы, передает ТАСС.
Ранее Минпромторг предложил внести коррективы в Кодекс торгового мореплавания, чтобы обеспечить приоритетное использование российских судов на Севморпути.
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