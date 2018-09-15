Зарубежным судам временно разрешат проход по Севморпути

Правительство России временно разрешит иностранным судам проходить по Северному морскому пути, несмотря на запрет, который вступит в силу 1 января 2019 года. Об этом сообщил вице-премьер российского правительства Юрий Борисов.

«Северный морской путь — это чисто российские прибрежные воды, мы защищаем своих судовладельцев в этом плане», - сказал Борисов.

Он отметил, что власти не в силах перекрыть проход сразу. Борисов добавил, что правительство разрешит проходить по Севморпути иностранным судам, чтобы не сдерживать бизнес-процессы, передает ТАСС.

Ранее Минпромторг предложил внести коррективы в Кодекс торгового мореплавания, чтобы обеспечить приоритетное использование российских судов на Севморпути.