Стало известно отношение Путина к громким уголовным делам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главе государства докладывают обо всех резонансных уголовных делах, но оказать влияние на суд он не может.

Так он прокомментировал приговор актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года за вывих плеча росгвардейцу на митинге в начале августа.

По словам Пескова, «президент не может ни реагировать, ни влиять на решение суда». Он пояснил, что в круг обязанностей президента не входит разбираться в конкретных делах, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что Кремль не должен комментировать решение того или иного судьи и его действия.

Накануне суд в Москве приговорил актера к 3,5 годам тюрьмы за применение насилия к бойцу ОМОН. Сам Устинов вину не признал, заявив, что на митинге 3 августа оказался мимоходом – в тот день у него планировалась рабочая встреча в месте проведения акции.