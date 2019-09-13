Кремль отреагировал на продажу чемпионкой подарка Путина

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал решение серебряного призера Олимпиады в Сочи Ольги Фаткулиной продать BMW, подаренную главой государства.

«Нормально абсолютно. Это же ее машина. Человек хочет — ездит, хочет — продает, хочет — дарит дальше. Это же ее собственность. Каких-либо обременений на эту собственность не накладывалось», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Речь идет о люксовом автомобиле BMW X4, который она получила после того, как не смогла выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчханечто из-за допинговых санкций.

Напомним, с 9 по 25 февраля 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея) состоялись XXIII зимние Олимпийские игры. Из-за временного приостановления членства Олимпийского комитета России в Международном олимпийском комитете сборная РФ была лишена права выступить на Играх.

Летом того же года глава государства подарил российским спортсменам почти полторы сотни новеньких BMW в качестве «утешительного приза».