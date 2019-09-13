BMW от Владимира Путина можно купить за 4 млн рублей

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в Сочи Ольга Фаткулина из Челябинска ступила на очень тонкий лед — девушка решила продать личный подарок президента России Владимира Путина.

Речь идет о люксовом автомобиле BMW X4, который она получила после того, как не смогла выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчханечто из-за допинговых санкций.

О продаже авто спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

«Мне жалко машину, стоит, не пользуюсь. Да и парковку занимает. Скоро зима, каждое место важно», — написала Ольга Фаткулина.

Однако порталу «URA.RU» чемпионка рассказала, что последней каплей в решении продать BMW стало извещение о величине транспортного налога.

«Я очень хотела машину оставить, тем более что успела даже небольшой тюнинг сделать — наклейки и все такое. Но тут пришло извещение о транспортном налоге, и я поняла, что содержание такого авто просто не потяну», — заявила Ольга Фаткулина.

Рыночная цена такого автомобиля сейчас колеблется от 3,5 до 4 миллионов рублей.

«Отдам тому, кто выйдет на связь и больше предложит. Машина замечательная, да еще и с историей», — добавила чемпионка.

Напомним, с 9 по 25 февраля 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея) состоялись XXIII зимние Олимпийские игры. Из-за временного приостановления членства Олимпийского комитета России в Международном олимпийском комитете сборная РФ была лишена права выступить на Играх.

Летом того же года глава государства подарил российским спортсменам почти полторы сотни новеньких BMW в качестве «утешительного приза».