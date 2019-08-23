Стало известно какие улицы перекроют из-за Дня флага
В столице перекроют несколько улиц из-за концерта, который посвящен Дню российского флага.
Участки дороги на улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до улицы Каланчевская и на проспекте Академика Сахарова до улицы Каланчевская, а также на проспекте Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой будут перекрыты 24 августа целый день, с 00:01 минуты по 23:59.
Движение транспорта будет перекрыто на участках проезда от проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой до Орликова переулка, а также на улице Архитектора Рочегова — сообщает РБК, со ссылкой на агентство городских новостей «Москва»
Ранее Русская планета писала о том,куда сходить на День государственного флага Российской Федерации?
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