Стало известно какие улицы перекроют из-за Дня флага

В столице перекроют несколько улиц из-за концерта, который посвящен Дню российского флага.

Участки дороги на улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до улицы Каланчевская и на проспекте Академика Сахарова до улицы Каланчевская, а также на проспекте Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой будут перекрыты 24 августа целый день, с 00:01 минуты по 23:59.

Движение транспорта будет перекрыто на участках проезда от проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой до Орликова переулка, а также на улице Архитектора Рочегова — сообщает РБК, со ссылкой на агентство городских новостей «Москва»

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