Флаг нам в руки!

Начнём с плохого. 22 августа – день, однозначно, не выходной. Но это не мешает нам вспомнить о том, как ровно 28 лет назад бело-лазорево-алый воссиял над Кремлём. Он ознаменовал окончание коммунистической эры, растянувшейся на долгих 74 года. Начинался не менее интересный и драматичный период в истории России.

Куда пойти? Куда податься?

Российскому флагу в этом году 350 лет. Поэтому празднуем не день, а целых четыре дня. В том числе, ближайшие субботу и воскресенье. Официальный сайт мэра Москвы обещает, что все мероприятия будут бесплатными. Развлекательные программы к юбилею основного символа российской государственности подготовили парки и культурные центры.

В столице пройдут флешмобы, 22 числа на Поклонной горе состоится «флешмоб века». Столичные студиозусы и приглашённые волонтёры развернут глобальный триколор. Его длина будет составлять 40 метров, а ширина 27.

Не менее «оригинальный» флешмоб под названием «Флаг-рекордсмен» пройдёт 24 августа на проспекте Академика Сахарова, где с 11 до 13 часов, опять-таки, студенты и волонтёры, покажут всем желающим уникальное полотно. Говорят, что на нём поместились флаги всех российских регионов и патриотически ориентированных общественных объединений.

Какие параметры у полотна? Точных данных нет. Но уже анонсировано, что оно займёт половину проспекта. В мероприятии примет участие 1000 человек. Приходите заранее, проспект не резиновый, как, впрочем, и вся Москва!

Здесь же, двумя часами позже (с 14 до 18) пройдёт концерт, который будет называться «Герои рядом с нами». Выступят коллективы фестиваля «Спасская башня», будет концерт «Сургановой и оркестра».

Споют «Голубые береты». Помните? «Расплескалась синева, расплескалась», «Две вертушки на Моздок!», «Проплывают под нами седые и старые горы…». Праздник души для настоящих патриотов своего Отечества.

Выступят Валерия, придёт Тимати. Говорят, принесёт бургеры. Увенчается это всё «Рюмкой водки на столе» от Григория Лепса. Будет здорово.

Прозвучат самые горячие поздравительные слова в честь праздника. Их произнесут Василий Лановой и Владимир Машков, живые символы неподдельной мужественности этой и канувшей в Лету эпохи.

Придут все, кто в разные годы с гордостью поднимал российский триколор над головой: спортсмены и космонавты, военные и силовики.

Тем, кто любит собирать мозаику, можно попробовать победить в соревнованиях по сборке спилс-карты России на скорость. Они пройдут 22 августа в Зарядье. Говорят, будет возможность «вернуть кое-что домой».

Добро пожаловать в «Заповедное посольство». Здесь дадут мастер-классы декоративно-прикладного искусства. Можно будет прийти с ребёнком и создать картину на патриотическую тематику.

В саду «Эрмитаж» 22 августа с 14 до 17 часов будут запускать воздушного змея, который, разумеется, будет бело-лазорево-красным. Малыши могут пожаловать на фонтанную площадь Сиреневого сада. Для них готовят анимационно-игровое шоу.

Букетики из лент в цветах триколора, а также поделки из трёхцветного бисера, сможет сделать каждый. Важно не ошибиться. Поменяв полосы местами, можно не получить не российский, а голландский или французский флаг.

В финале — выступление кавер-группы NaBis!

Всадники из кавалерийского почётного эскорта Президентского полка смогут продемонстрировать всем желающим своё искусство в парке Победы на Поклонной горе с 12.00 до 13.00 24 августа.

В Бабушкинском парке прозвучат народные песни в современной музыкальной обработке. Вас ждёт встреча с барабанщицми из Royal Attak, духовым оркестром Happy Band. Выступит кавер-группа Shoo Music Band.

На сцене парка «Фили» в рамках концерта «Филигрань-2019» состоится выступление «Мистера Твистера», «Алоэ», «Рады и Терновника», а также группы «Неждан Негадан».

А в парке 50-летия Октября развлекут выступлениями «известных эстрадных исполнителей», викторинами, арт-проектами, в которых можно будет лепить, вышивать, рисовать, выжигать и даже выедать сувениры.

Ну, разумеется, они должны быть в цветах российского флага. Тех, кто дойдёт до 3D-ручки под занавес научат делать картины из цветного песка. Белого… Лазоревого… Красного.

Приходите. Скучно не будет! В том, что этот праздник будет со слезами радости на глазах, сомнений нет.

Такая история.